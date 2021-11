League of Legends, Valorant e altri titoli di Riot Games debuttano sull'Epic Games Store

League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra sono ora disponibili per il download dall'Epic Games Store. La novità è frutto di un accordo fra Riot Games ed Epic Games, annunciato ufficialmente qualche giorno fa. I titoli, di fatto, non subiranno alcuna modifica: una volta scaricati dall'Epic Games Store sarà necessario installare il Riot Client, ovvero il nuovo launcher unificato rilasciato dalla software house statunitense nel quale è possibile accedere singolarmente ad ogni titolo.

“Riot Games è uno dei migliori sviluppatori di videogiochi al mondo e creatore di serie di intrattenimento innovative – afferma Steve Allison, vicepresidente e direttore generale dell'Epic Games Store, in una nota pubblicata sul sito web ufficiale di Epic Games –. Siamo veramente felici che abbiano scelto di collaborare con noi per rendere disponibili i loro titoli a milioni e milioni di nuovi giocatori sull'Epic Games Store”.

Per festeggiare la nuova collaborazione fra le due software house, su Fortnite si terrà un evento speciale (ne abbiamo parlato nel dettaglio qui): all'interno del popolare Battle Royale farà infatti il proprio debutto come personaggio giocabile Jinx, campionessa di League of Legends. Con lei arriveranno anche nuovi contenuti, fra cui un costume, un piccone, spray, dorso decorativo, traccia della lobby e due schermate di caricamento. “Ci auguriamo che i giocatori siano entusiasti di vedere Jinx, una delle nostre campionesse più iconiche di League of Legends” ha fatto sapere Brandon Miao, Cross-Product Experiences and Partnerships Lead presso Riot Games.

La possibilità di scaricare i titoli di Riot anche sull'Epic Games Store potrebbe contribuire attivamente ad incrementarne la fanbase. Non che ce ne sia bisogno: il franchise di League of Legends è già fra i più popolari del suo genere, tanto che nel solo mese di ottobre ha potuto vantare ben 180 milioni di utenti attivi complessivi.