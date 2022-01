Leggende Pokémon: Arceus, i nuovi trailer ci preparano all'uscita su Switch

Si chiama Leggende Pokémon: Arceus il prossimo, promettente feticcio di tutti i fan dei mostriciattoli tascabili di casa Nintendo.

Il nuovo capitolo della saga RPG sviluppata da Game Freak è atteso a gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, e trascinerà i giocatori in una dimensione temporale inedita per il franchise. Quella che fa rima con il remoto passato del Giappone Feudale da vivere nella regione di Hisui, vale a dire la Sinnoh più antica.

La stessa che possiamo ammirare nei tanti nuovi trailer pubblicati dalla compagnia di Kyoto per prepararci proprio al lancio di Leggende Pokémon: Arceus. Il primo, in particolare, è quello più ricco, presentandosi come un vero e proprio overview della produzione nipponica. Possiamo ammirarlo in apertura di articolo, “popolato” da esemplari di Electivire, Snorlax, Chimchar e Bidoof.

All'ombra del Monte Corona, gli Allenatori potranno scoprire un mondo Pokémon completamente nuovo, nel quale cambiamo completamente le regole e gli obiettivi tipici della serie. Non vi sarà quindi alcuna Lega Pokémon da conquistare, ma avremo l'obiettivo di creare il primo PokéDex della storia.

Allo stesso modo, come sottolineato dagli altri trailer, a cambiare in Leggende Pokémon: Arceus sarà anche il sistema di combattimento, con il nostro avatar virtuale che all'occorrenza dovrà schivare gli attacchi dei Pokémon selvatici. Il tutto in tante ambientazioni diverse, che spaziano tra lande erbose, panorami autunnali e cime innevate.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile solo su Nintendo Switch – compresi i modelli Lite e OLED – a partire dal 28 gennaio di quest'anno: siete pronti ad acchiapparli tutti?