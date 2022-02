Leggende Pokémon: Arceus, La nuova alba di Hisui è l'aggiornamento gratuito dell'endgame

Il Pokémon Presents odierno ha lanciato, a sorpresa, due grandiosi annunci: quello di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e quello, minore ma graditissimo, dell’aggiornamento Daybreak (Ver. 1.1.0) per Leggende Pokémon: Arceus, che aggiunge La nuova alba di Hisui, ricco contenuto extra per l’endgame.

In La nuova alba di Hisui, dovrete indagare su delle misteriose comparse massicce di Pokémon in giro per tutta Hisui. Avrete anche l’opportunità di sfidare potenti avversari come Pokémon leggendari e Capitani, ampliando ancora di più le vostre esperienze nelle lotte Pokémon.

I contenuti di La nuova alba di Hisui saranno disponibili dopo aver guardato i titoli di coda del gioco.

Novità di Leggende Pokémon: Arceus: segnalazioni di comparse massicce di Pokémon nella regione di Hisui

Un misterioso fenomeno ha colpito Hisui: comparse massicce di Pokémon in più luoghi contemporaneamente, accompagnate da temporali. Andate a indagare insieme al Capitano Riza del Team Diamante e al suo compagno Munchlax. Queste comparse massicce vi daranno l’opportunità di catturare dei Pokémon che sono normalmente difficili da trovare!

Superate le prove di Arceus nella Disfida onirica

Quando andrete a dormire nel vostro Alloggio, potrete incontrare Arceus in sogno e cimentarvi in prove di forza. Fra i vostri avversari troverete molti Pokémon davvero potenti. Potreste anche trovarvi in situazioni impensabili, come una lotta contro più Pokémon leggendari allo stesso tempo. Affinate le vostre abilità nella lotta e scoprite quante vittorie consecutive riuscite ad aggiudicarvi in questa nuova sfida.

La Disfida onirica sarà disponibile quando avrete completato tutte le missioni.

Puntate sempre più in alto insieme ai tuoi Pokémon

Quando avrete allenato abbastanza i vostri Pokémon, potrete affrontare nuove sfide nell’Area Allenamento del Villaggio Giubilo. Potrete sviluppare ancora di più le vostre capacità nella lotta sfidando i Capitani che avete incontrato nel vostro viaggio, oppure partecipare ad ardue lotte con dei requisiti specifici, come ad esempio l’uso di un solo Pokémon.

Il divertimento continua nella regione di Hisui

Personaggi di ogni genere verranno a fare visita allo Studio Fotografico e potrete farvi delle foto insieme a loro.