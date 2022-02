Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: annunciata ufficialmente la nona generazione di Pokémon

Come un fulmine a ciel sereno, Game Freak ha annunciato l’arrivo della nona generazione del suo celebre franchise. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriveranno sugli scaffali di tutto il mondo a fine del 2022.

Durante l’ultimo Pokémon Presents, andato in onda alle 15 di oggi domenica 27 febbraio (in occasione del Pokémon Day), ha fatto capolino il primissimo trailer di lancio che ha mostrato quello che sembra a tutti gli effetti un vasto mondo di gioco (forse un open world?) molto simile a quanto visto in Leggende Pokémon: Arceus.

Non soltanto vaste aree incontaminate colme di Pokémon: ma anche intere città dagli imponenti edifici, piazze colorate e casette immerse nel verde, in una nuova regione che a primo impatto sembra diversificare molto gli ambienti fra loro. Il trailer ha inoltre svelato a sorpresa i tre starter iniziali: un cagnolino d’erba, una sorta di draghetto di fuoco e un papero d’acqua.

Il titolo ufficiale dei due nuovi giochi è Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in arrivo in tutto il mondo per Nintendo Switch alla fine del 2022, confermando la nona generazione a tre anni di distanza dalla precedente.