Annunciato un nuovo Pokémon Presents: tutti i dettagli e i possibili annunci

È ufficiale: domenica 27 febbraio 2022, durante la giornata dedicata al Pokémon Day 2022, verrà trasmesso un nuovo Pokémon Presents. L’annuncio a sorpresa arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale giapponese, durante la settimana di festeggiamenti per il compleanno del famoso franchise. L’appuntamento è fissato per le ore 15 italiane e avrà una durata di circa 14 minuti. La diretta può essere seguita in dal canale ufficiale YouTube di The Pokémon Company.

Il post non svela alcuna informazione aggiuntiva, perciò ancora non sappiamo cosa verrà mostrato durante la presentazione. Ma le speranze della community sono accese: c’è chi spera in un’espansione a pagamento di Leggende Pokémon: Arceus e chi nell’annuncio della nona generazione di Pokémon, a tre anni dalla precedente, mentre altri fan pensano ad un nuovo capitolo di Let’s Go.

Samus Hunter, noto leaker, ha anticipato qualche chicca: durante il Presents potrebbe essere annunciato proprio un DLC per Leggende Pokémon, ma anche un nuovo spin-off e alcuni progetti principali previsti per il 2022, più novità riguardo la compatibilità di Pokémon Home con i titoli più recenti. Ovviamente ogni informazione diversa da quella ufficiale è da prendere con le pinze. Nel frattempo, è stato svelato oggi il programma di festeggiamenti per Pokémon Unite: arriverà anche un nuovo combattente, Hoopa.