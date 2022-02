Pokémon Day 2022, tanti annunci per tutta la settimana: il calendario delle novità

Tanti auguri, Pokémon! Uno dei franchise più amati di sempre sta per compiere 26 anni e per celebrare l’occasione ci sarà un’intera settimana di novità e annunci a sorpresa, a cadenza giornaliera. Dopo il Nintendo Direct di una settimana fa, che ha svelato diversi interessanti annunci per l’ibrida della “grande” N, ora è il turno di Pokémon: a svelare il programma ci ha pensato l’account Twitter ufficiale, insieme ad una serie di dettagli e informazioni su quanto aspettarci da oggi fino al 27 febbraio, giorno del Pokémon Day 2022.

Lunedì 21 febbraio : Pokémon Masters EX

: Pokémon Masters EX Martedì 22 febbraio : Pokémon Spada e Scudo

: Pokémon Spada e Scudo Mercoledì 23 febbraio : Pokémon Café ReMix

: Pokémon Café ReMix Giovedì 24 febbraio : Pokémon Unite

: Pokémon Unite Venerdì 25 febbraio : Progetto Musica P25

: Progetto Musica P25 Sabato 26 febbraio: Pokémon GO

La giornata di domenica 27 febbraio sarà il vero e proprio Pokémon Day 2022 e certamente non mancheranno annunci: è possibile che Game Freak abbia un serbo qualcosa di piuttosto interessante, come un possibile DLC per Leggende Pokémon: Arceus. L’ipotesi non è così remota se pensiamo che un noto leaker ha recentemente anticipato l’arrivo di una espansione, ipotizzandone l’uscita per il prossimo aprile. Un altro probabile annuncio riguarda la data di uscita di GCC Pokémon Live, nuovo gioco di carte collezionabili per Windows, Mac, iOS e Android, da poco entrato in beta testing in Canada.

Per quanto riguarda il resto degli annunci, qualcosa già lo sappiamo. La novità per Pokémon Masters EX prevede diverse iniziative all’interno del mobile game e l’annuncio di una nuova Unità con protagoniste Vera e Latias, disponibile a partire dal 28 febbraio. In Pokémon Café ReMix, invece, avremo una probabilità aumentata di incontrare uno Starly cromatico, mentre il 25 febbraio è il giorno di uscita del videoclip di “Reconnect”, brano di Yaffle e parte del progetto Musica P25, in cui vedremo i mostriciattoli ballare a ritmo di musica all’interno di un negozio di caramelle. In Pokémon Unite è probabile l’annuncio di un nuovo combattente – probabilmente un supporto, secondo le anticipazioni del mese scorso. Per quanto riguarda infine Pokémon GO e Pokémon Spada e Scudo tutto tace: non ci resta che attendere.