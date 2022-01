Pokémon Unite: due nuovi personaggi a febbraio per il MOBA a base di Pokémon

Mentre gli Allenatori di tutto il mondo festeggiano l'uscita odierna di Leggende Pokémon: Arceus, allo stesso modo Pokémon Unite continua ad aggiornarsi e ad offrire novità su piattaforme mobile e Nintendo Switch.

Il MOBA dedicato ai mostriciattoli tascabili giapponesi, esattamente come l'intramontabile “cugino” Pokémon GO, accoglierà infatti contenuti inediti per il mese di febbraio 2020.

L'annuncio arriva dai canali social ufficiali del videogame che, seppur in maniera poco chiara per non rovinare la sorpresa ai fan, svela le principali novità legate ai prossimi aggiornamenti gratuiti di Pokémon Unite.

We've captured one of these varmints already, but there's still more on the frontier! Keep an eye out for some new outlaws coming to Aeos Island! #PokemonUNITE pic.twitter.com/QsfjJS3qgV — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) January 28, 2022

Stando a quanto riportato sull'immagine, nel corso del mese in arrivo il già ricco roster del gioco si espanderà grazie all'introduzione di un personaggio ‘All-rounder', ovvero con statistiche equilibrate, e con un personaggio di supporto. Chi invece vuole un nuovo personaggio basato sull'attacco dovrà attendere marzo, mese in cui è previsto l'arrivo di un attaccante.

L'immagine pubblicata sui social contiene qualche indizio sull'identità dei tre Pokémon, ma per adesso si tratta solo di supposizioni e non è possibile sapere con esattezza quali creature si aggiungeranno a quelle attualmente presenti e e selezionabili per essere schierate sul campo di battaglia.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Pokémon Unite può essere scaricato gratuitamente su dispositivi mobile iOS e Android e su Nintendo Switch. Di recente, Nintendo ha confermato che il titolo farà parte dei Campionati del Mondo Pokémon 2022.