Leggende Pokémon: Arceus, negli USA rotto il day one: spoiler e leak invadono il web

Quando spoiler e leak di un titolo in uscita fanno capolino in rete, la fuga di notizie è (quasi) sempre imputabile a coloro che ha ricevuto il gioco in anticipo. I giochi Pokémon, in particolare, ci sono passati tutti: gli ultimi sono stati Diamante Lucente e Perla Splendente, rilasciati dai tester con una settimana di anticipo. Questa volta però la situazione appare un pochino diversa. Alla base dei leak, infatti, ci sarebbero comuni persone che – stando a quanto affermano su Reddit – avrebbero avuto l'occasione di acquistare il nuovo Leggende Pokémon: Arceus con un netto anticipo rispetto alla data originale, prevista per il prossimo 28 gennaio.

Il “fattaccio” è avvenuto negli Stati Uniti, dove negozi e catene hanno di fatto rotto il day-one distribuendo copie in anteprima che, a loro volta, hanno attivato un fuggi fuggi generale di leak e spoiler. Perciò se non volete anticipazioni di alcun tipo, fate attenzione: meglio evitare i social ancora per qualche giorno.

Unexpected twist of #PokemonLegendsArceus development: Apparently Monolith Soft (Xenoblade Chronicles) helped with development of the game. https://t.co/tqQbbCGhH6 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) January 18, 2022

Leggende Pokémon: Arceus: Monolith Soft ha contribuito allo sviluppo?

Nel frattempo una fonte piuttosto attendibile dell'universo Pokémon ha snocciolato alcuni interessanti dettagli che aiutano a far luce sul processo di sviluppo di Leggende Pokémon: Arceus, il quale (pare) avrebbe visto il coinvolgimento di Monolith Soft. Non è ancora chiaro il ruolo ricoperto dalla software house all'interno dello sviluppo dell'ultimo capitolo a firma Game Freak, ma è già capitato in passato che i “genitori” di Xenoblade Chronicles supportassero altri titoli. Alcuni esempi sono il fenomeno mondiale Animal Crossing: New Horizons e l'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, di cui non abbiamo ancora notizie.

Per avere fra le mani Leggende Pokémon: Arceus noi dovremo, purtroppo, attendere ancora poco più di una settimana. Nel frattempo possiamo ingannare l'attesa gustandoci il nuovo trailer gameplay da 13 minuti rilasciato da Nintendo Italia qualche giorno fa.