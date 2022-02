Leggende Pokemon Arceus supera le 6,5 milioni di copie vendute

A solo una settimana dal lancio di Leggende Pokemon Arceus Nintendo ha annunciato i numeri delle vendite: 6,5 milioni di copie sono già state commercializzate in tutto il mondo.

L'annuncio è arrivato tramite un post sul profilo Twitter di Nintendo of America, dove l'azienda ringrazia i 6,5 milioni di giocatori che stanno giocando al titolo. Di questi, oltre 1,4 milioni sono state vendute nei primi tre giorni dal lancio in Giappone.

