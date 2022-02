Leggende Pokémon: Arceus, risolto il bug che impediva di catturare Cherrim

Leggende Pokémon: Arceus è sugli scaffali di tutto il mondo ormai da una decina di giorni e i fan sono più che entusiasti del suo gameplay dinamico, che ha avuto l’arduo compito di svecchiare la formula del brand. Tuttavia l’ultima fatica di Game Freak non è esente a bug e piccoli problemi che hanno dato del filo da torcere ai giocatori, soprattutto riguardo ad un Pokémon particolare: parliamo di Cherrim.

Il catch rate dello sfuggente Pokémon Bocciolo, a causa di un fastidioso bug, crollerebbe infatti quasi allo 0% nel momento in cui si assume la sua “Forma Splendore”. Una vera gatta da pelare, tanto che alcuni utenti hanno riportato di averci perfino provato per ore intere, senza successo. Cherrim è inoltre il protagonista della missione secondaria 17 “Sbocciare o non sbocciare” che – per ovvi motivi – risulterebbe così pressoché impossibile da completare se non attraverso un procedimento più lungo e tedioso, ovvero l’evoluzione di più esemplari di Cherubi in Cherrim.

Il bug di Cherrim risolto grazie a una patch

Per fortuna la caccia al mostriciattolo fiorito ha un lieto fine. Gli sviluppatori hanno infatti prontamente risposto alla richiesta d’aiuto dell’utenza, rilasciando la patch correttiva 1.0.2 che ha colto l’occasione per introdurre ulteriori fix e migliorie. Ecco il log del nuovo update:

Risolto un problema in cui, mentre si giocava online, lo schermo rischiava di bloccarsi dopo aver raccolto un Borsello perduto oppure lanciando una sfera contenente un Pokémon.

Risolto il bug che rendeva la cattura di Cherrim difficoltosa.

Sistemato un problema che bloccava un certo evento in una particolare missione, impedendo così allo scenario di procedere come previsto.

Risolto il problema che permetteva ai giocatori di ottenere determinati Pokémon due volte anziché una sola, impedendo, allo stesso tempo, di ottenere altri determinati Pokémon, che risultavano così non catturabili.

E voi, siete riusciti a catturare Cherrim? Ricordiamo che il Pokémon Bocciolo si trova esclusivamente negli alberi che oscillano nelle seguenti zone: