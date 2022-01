Leggende Pokémon: Arceus, cosa sono i Punti Gratitudine: guida all'uso

Per migliaia di allenatori una nuova avventura nella regione di Hisui è iniziata proprio ieri. Il 28 gennaio è finalmente arrivato su Nintendo Switch il tanto atteso Leggende Pokémon: Arceus, un titolo che si prospetta davvero rivoluzionario per l'intero brand. Fra le nuove meccaniche aggiunte ci sono anche i Punti Gratitudine: scopriamo insieme cosa sono e come possiamo usarli nella nostra avventura.

Attenzione! Se non vuoi anticipazioni o spoiler sul gioco, fermati qui.

Cosa sono e come ottenere Punti Gratitudine: una premessa

In Leggende Pokémon: Arceus, per la prima volta in assoluto, anche i giocatori potranno subire danni se attaccati da mostriciattoli particolarmente forti (come gli Alfa o i Regali). Quando questo accade, il rischio è di svenire e tornare al campo base con un nulla di fatto. Quando perdiamo la nostra battaglia con un Pokémon selvatico, tuttavia, perderemo alcuni oggetti presenti nel nostro borsello, compresi quelli più preziosi. Per fortuna non sono persi per sempre: la possibilità è, infatti, che un altro giocatore trovi il nostro bottino perduto e lo riconsegni al servizio di “Segnalazione di oggetti smarriti”. Questa meccanica introduce un sistema di multiplayer asincrono.

Come ottenere Punti Gratitudine in Leggende Pokémon: Arceus

Se esplorando la regione di Hisui ti dovesse capitare di trovare un borsello perduto a terra, raccoglilo: sarà questa la chiave per guadagnare Punti Gratitudine. Aprendo la mappa dal tuo Arceusphone potrai facilmente individuare la posizione di eventuali oggetti nelle vicinanze. Una volta recuperato, basterà accedere al menu di gioco alla voce “Comunicazioni”, dove si trova la sezione dedicata agli oggetti smarriti. Ogni borsello riconsegnato al suo legittimo proprietario ti permetterà di guadagnare Punti Gratitudine.

A cosa servono i Punti Gratitudine?

Dopo aver sbloccato le funzionalità online del gioco, i giocatori potranno recarsi presso lo stand di una donna chiamata Samon presso il Villaggio Giubilo. Qui i Punti Gratitudine potranno essere scambiati con oggetti piuttosto rari, come le pietre evolutive. Ecco un elenco completo degli oggetti disponibili:

Poké Ball – 10 PG

Caramella Rara – 1000 PG

Pietrafocaia – 1000 PG

Pietragelo – 1000 PG

Pietraidrica – 1000 PG

Pietrafoglia – 1000 PG

Pietratuono – 1000 PG

Pietralunare – 1000 PG

Pietrasolare – 1000 PG

Pietrabrillo – 1200 PG

Neropietra – 1200 PG

Pietralbore – 1200 PG

Pietra Ovale – 400 PG

Affilartigli – 1400 PG

Affilodente – 1400 PG

Terrorpanno – 1400 PG

Metalcoperta – 1000 PG

Copertura – 1400 PG

Elettritore – 1400 PG

Magmatore – 1400 PG

Upgrade – 1000 PG

Dubbiodisco – 1400 PG

Filo dell'unione – 1000 PG

Nota: lo stand per lo scambio oggetti non apparirà fino a quando i giocatori non avranno completato una certa missione in Leggende Pokémon: Arceus, che permetterà loro di sbloccare anche le funzionalità di connettività online (come scambi e Dono Segreto).