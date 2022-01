Leggende Pokémon: Arceus, il trailer di lancio segna l'uscita su Nintendo Switch

Il 2022 è un grande anno per tutti gli Allenatori Pokémon. Dopo l'uscita dei remake di Diamante e Perla e i continui aggiornamenti per Pokémon GO e Unite, oggi un altro titolo irrompe sul mercato, con tutta la sua portata rivoluzionaria per il franchise. Si tratta di Leggende Pokémon: Arceus, disponibile proprio dal 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

Lo stesso gioco d'avventura che possiamo ammirare in azione nel tradizionale trailer di lancio, pubblicato nelle ultime ore da Game Freak e Nintendo, e visibile in testata di articolo.

Nel filmato possiamo intravedere alcuni dei Pokémon presenti nel gioco e i vari biomi che compongono la regione di Hisui. Spazio anche al Villaggio Giubilo, la città principale, i Pokémon Regali che ci aiuteranno nell'esplorazione e i pericolosissimi alfa, dei veri e propri boss di cui dovremo placare la collera.

Nella stessa clip di Leggende Pokémon: Arceus vediamo inoltre in azione la “Tecnica Rapida” e la “Tecnica Potente“, meccaniche di gameplay inedite introdotta proprio nell'ultima esperienza poligonale dei mostriciattoli tascabili giapponesi. Questa permette di incrementare la potenza di una mossa a discapito della rapidità del Pokémon o al contrario aumentare la priorità nell'ordine dei turni ma infliggendo meno danni.

Augurandovi buona visione, ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus è ora acquistabile nei negozi in edizione fisica e su eShop in quella digitale, ed è compatibile con Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED.