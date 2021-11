Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, debutto da record in Giappone e UK

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i nuovi titoli a tema mostriciattoli tascabili sviluppati da ILCA e pubblicati lo scorso venerdì 19 novembre su Nintendo Switch, hanno debuttato con il botto in Giappone, superando addirittura le vendite dei due predecessori, Pokémon Spada e Scudo. Secondo i primi dati rilasciati da Famitsu, i due remake di quarta generazione avrebbero venduto un totale stimato di 1.395.642 milioni di copie solamente nei primi tre giorni. Il numero si riferisce alle copie fisiche, escludendo perciò gli acquisti digitali effettuati tramite eShop, dove però risultano già fra i best seller.

Numeri davvero interessanti, che “battezzano” i due titoli come secondo miglior debutto di sempre in Giappone per la console ibrida Nintendo. Dopo Animal Crossing: New Horizons, ovviamente, ancorato saldamente alla prima posizione grazie alle sue 1.880.626 milioni di copie vendute nei primi tre giorni di vita. Rispetto agli originali pubblicati per Nintendo DS nel 2006, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno incrementato le vendite di ben 1,586 milioni di unità in soli quattro giorni. Segno che, nonostante le critiche dei mesi scorsi, i fan siano davvero intenzionati a ripartire all'avventura nella regione di Sinnoh.

C'è da sottolineare, inoltre, che i due nuovi titoli hanno superato anche le vendite di debutto di Pokémon Spada e Scudo, che nel 2019 avevano venduto 1.364.544 copie durante i primi giorni di uscita. La situazione pare sia simile anche fuori dal Giappone: all'inizio della settimana, i dati di vendita del Regno Unito evidenziavano Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente come il secondo più grande debutto dell'anno (dopo FIFA 22), posizionandosi fra le prime posizioni della classifica di vendita in UK. Se ancora non avete acquistato i due titoli targati Nintendo, ricordiamo che sono in offerta in occasione del Black Friday di Amazon al 17% di sconto.