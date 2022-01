Leggende Pokémon: Arceus a soli 98 centesimi da GameStop: come accedere alla promo

Mancano soltanto 11 giorni all'uscita di Leggende Pokémon: Arceus, l'ultimo titolo del celebre franchise in uscita il 28 gennaio per Nintendo Switch. Lo hai già pre-ordinato? Se ancora non lo hai fatto, GameStop ha appena lanciato una ottima promozione: riportando in negozio due giochi usati (validi per l'offerta), potrete prenotare il titolo a soli 98 centesimi, risparmiando ben 60 euro rispetto al prezzo originale.

Leggende Pokémon: Arceus a 98 centesimi: come accedere alla promo

L'offerta è valida dal 17 al 27 gennaio solamente nei negozi fisici GameStop e non è attivabile in alcun modo online. Sul sito web ufficiale è però possibile verificare la validità dei giochi, che possono appartenere a qualsiasi piattaforma a scelta fra Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Una volta collegati alla pagina online dedicata basterà ricercare il gioco da riportare in negozio, cliccare sull'immagine e cercare nella scheda prodotto la dicitura “gioco valido per le promozioni”.

Nel caso in cui fosse assente, il titolo non è valido per la promozione. In caso contrario, potrà essere riportato e convertito per prenotare il nuovo Leggende Pokémon: Arceus a soli 98 centesimi. Nel caso in cui preferiste prenotarlo pur a prezzo pieno (59,99 euro) ma con la comodità di riceverlo direttamente a casa il 28 gennaio, allora è disponibile il pre-ordine anche su Amazon a questo link.

L'inizio di una nuova avventura

Se vuoi conoscere tutto della prossima avventura a firma Game Freak, puoi dare un'occhiata al nuovo gameplay trailer di ben 13 minuti recentemente pubblicato da Nintendo Italia. Il gioco si prospetta come uno dei più rivoluzionari dell'intero franchise Pokémon, grazie soprattutto alle nuove meccaniche che verranno introdotte e uno stile di gioco completamente diverso dai precedenti capitoli in stile RPG a cui siamo abituati. L'attesa, ormai, è quasi giunta al termine: se hai intenzione di usufruire della promozione GameStop affrettati, hai tempo soltanto fino al 27 gennaio!