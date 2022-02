Pokémon Unite festeggia il Pokémon Day con Hoopa e una nuova modalità limitata

Prosegue la settimana dedicata al compleanno di Pokémon, che si concluderà il 27 febbraio con il Pokémon Day vero e proprio. Ogni giorno ci sarà un annuncio diverso: oggi è il turno di Pokémon Unite che, per festeggiare l’evento, aggiunge un nuovo combattente (Hoopa), una modalità di combattimento a tempo limitato ed esclusivi login bonus.

Fatti contagiare dalla birbanteria: arriva Hoopa

Hoopa fa il suo debutto nella rosa dei combattenti di Pokémon Unite nel ruolo di supporto a lungo raggio, in grado di aiutare gli alleati a recuperare PS e muoversi in modo efficace sul campo di battaglia, oltre a ovviamente infliggere danni. Si tratta del primo Pokémon misterioso a fare la sua comparsa su Pokémon Unite. Hoopa si presenta in due forme: Vincolato (quella conosciuta ai più) e Libero. Durante la maggior parte del match, il mostriciattolo lotta come Hoopa Vincolato, ma in diverse occasioni ha la possibilità di trasformarsi nella forma più potente di Hoopa Libero.

Per quanto riguarda il moveset, al livello 1 e 3 Hoopa impara Sgomento e Confusione. Giunto al livello 4 Confusione può diventare Forodimensionale o Raggiro, mentre Sgomento muta in Spettrotuffo oppure Palla Ombra. La mossa Unite è Liberaforma, che permette a Hoopa di assumere per un po’ la forma di Hoopa Libero. Per maggiori dettagli sull’effetto di ogni singola mossa, vi invitiamo a leggere il sito web ufficiale nella pagina dedicata al mostriciattolo misterioso.

Nuova modalità a tempo limitato: la Lotta Accelerata

Dal 24 febbraio al 14 marzo, tutti i giocatori potranno ricevere speciali bonus di accesso per festeggiare la giornata dedicata ai Pokémon. È stata inoltre introdotta una nuova modalità (temporanea) di lotta rapida, chiamata “Lotta Accelerata”, disponibile ogni sabato, domenica e lunedì. All’interno di questi particolari match, i tempi di ricarica delle mosse e di recupero dopo il KO sono più brevi, mentre l’energia Heos ottenuta quando si sconfiggono gli avversari è aumentata. È anche l’occasione perfetta per provare Pokémon nuovi, dal momento che in determinate giornate sarà possibile provare tutti i combattenti senza costo. Per maggiori informazioni, leggi la pagina ufficiale dedicata.