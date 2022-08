Lies of P come Bloodborne nel video gameplay dalla Gamescom

Fin dal suo annuncio, Lies of P ha subito ricordato alla community di videogiocatori quel capolavoro indiscusso che risponde al nome di Bloodborne, uno dei soulslike più apprezzati dell’intero panorama del gaming.

Un’impressione che ora viene del tutto confermata da un nuovo video gameplay del progetto, in sviluppo nelle fucine di Neowiz per conto del publisher NetEase Games. Una clip, quella pubblicata dalla redazione di IGN, che arriva dalla Gamescom 2022 di Colonia, e che potete gustarvi direttamente in apertura di articolo.

Il filmato della durata di ben 11 minuti si concentra naturalmente sulle imprese di P, il protagonista di questa avventura a tinte oscure che riadatta la favola di Pinocchio in chiave soulslike; quello che pare un vero e proprio antieore nell’universo immaginario di Lies of P utilizza un sistema di combattimento con movenze e attacchi non troppo dissimili da quelli utilizzati dal Cacciatore di Yharnham nel celebre titolo di FromSoftware.

Anche la struttura della mappa ingame di Lies of P riecheggia la progressione delle attività svolte dagli appassionati di Bloodborne. Come Yharnham, anche la città gotica di Krat sarà piena di percorsi secondari, aree segrete e vicoli ciechi con tanti nemici pronti a darci filo da torcere. Proprio per questo, sarà necessario padroneggiare nel minor tempo possibile il combat system basato sull’acquisizione di potenziamenti per il braccio bionico di P e sul giusto tempismo nell’esecuzione dei contrattacchi reattivi.

Lies of P darà allora vita ad un pericoloso viaggio nei panni di P per ricongiungersi con “Mr. Geppetto”, con il lancio previsto nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo del Game Pass Microsoft.