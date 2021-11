Lies of P si mostra finalmente in un gameplay trailer

Titolo particolare a dir poco, Lies of P arriverà sugli scaffali dei negozi a partire, presumibilmente, dal 2023. Questo soulslike ispirato alla celeberrima favola di Pinocchio ha suscitato la curiosità di molti e, finalmente, è riuscito a mostrarsi con un gameplay trailer.

Questo particolare soulslike, ad opera di Neowiz e Round8 Studio, è interamente ambientato all'interno dell'opera letteraria di Carlo Collodi. Ambientato nella città in rovina di Krat, Pinocchio dovrà fronteggiare diversi automi sparsi in giro per la mappa.

L'obiettivo finale di P, è quello di ritrovare Mastro Geppetto, nel tentativo che faccia tornare la città in condizioni non disastrose.

Dotato di estetica horror-gotica, analogamente a Bloodborne di FromSoftware, Lies of P presenta un sistema di combattimento che sembra essere complesso, sebbene si dimostri particolarmente solido.

Ci sono una buona varietà di armi utilizzabili: da grandi sciabole a mazze chiodate. Pinocchio sarà anche dotato di un braccio meccanizzato, che permetterà al protagonista di utilizzare il rampino o, in alternativa, di utilizzarlo come se fosse un lanciafiamme.

Anche il tempismo sembra sia una delle prerogative del titolo: quanto più il giocatore si dimostrerà accurato e a tempo durante i parry, quanto sarà più semplice affrontare i nemici. Tutto ciò non è diverso da quanto abbiamo già potuto osservare nelle opere di FromSoftware (come il titolo d'imminente uscita Elden Ring).

Attualmente in sviluppo e pensato solamente per console current-gen, Lies of P è atteso per il 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.