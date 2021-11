Elden Ring: 15 minuti di gameplay e tutte le edizioni speciali in uscita

Come promesso nella giornata di ieri, FromSoftware ha finalmente pubblicato il primo video di gameplay di Elden Ring, mostrando al mondo scampoli di vero giocato del suo prossimo actionRPG.

Il soulslike di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin mostra così gran parte delle sue caratteristiche, regalandoci a schermo una affascinante panoramica dal sapore fantasy fatta di ambientazioni, nemici, meccaniche di gioco e naturalmente anche comparto tecnico. Non solo, nel filmato presente in testata di articolo è possibile farsi un'idea anche della co-op, dei dungeon e delle magie a disposizione del Senzaluce. Per quella che è una golosa anteprima in attesa della fase di Network Test prevista la prossima settimana.

Le novità però non sono finite qui, perché il publisher Bandai Namco, con la clip poco più sopra, ha voluto illustrare agli appassionati tutti i contenuti delle edizioni speciali e i bonus previsti per chi prenoterà Elden Ring.

Tutti coloro che effettueranno il preordine dell'attesissimo kolossal ruolistico firmato dagli autori di Dark Souls e Bloodborne, avranno accesso alla Guida Digitale all'Avventura, con informazioni utili per intraprendere il viaggio nell'Interregno. Sempre con il pre-order di Elden Ring è previsto il Gesto Bonus “L'Anello”, una gesture da sbloccare in-game per arricchire le opzioni a disposizione del proprio alter-ego per comunicare con gli altri Senzaluce.

Quanto alle edizioni del videogame, andiamo a scoprirle insieme nel dettaglio, con contenuti e prezzi consigliati per la vendita:

Elden Ring Launch Edition – 69,99 euro Gioco (su disco per console PlayStation e Xbox, con un codice su PC) Poster Art Card, Sticker e Toppa in Tessuto



Elden Ring Digital Deluxe Edition (prezzo da confermare) Gioco Artbook Digitale Colonna Sonora Originale



Elden Ring Collector's Edition – 189.99 euro Gioco (su disco per console, tramite codice su PC) Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale Art book con copertina rigida da 40 pagine Colonna sonora digitale Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition



Elden Ring Premium Collector’s Edition – 259.99 euro Gioco (su disco per console, tramite codice su PC) Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella Replica ufficiale dell’elmo di Malenia in scala 1:1 SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale Art book con copertina rigida da 40 pagine Colonna sonora digitale Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition



Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Amazon ha aperto nella giornata di oggi i preordini ufficiali: potete assicurarvi la vostra copia di gioco fiondandovi subito a questo link!