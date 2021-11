Elden Ring è pronto al primo video gameplay: ecco dove e quando vederlo

Dopo i brevi scampoli di giocato trafugati online, Elden Ring è finalmente pronto a fare sul serio. E a mostrare il suo promettente gameplay in via ufficiale.

Tramite Twitter, i vertici di FromSoftware hanno infatti annunciato che a breve si terrà una presentazione approfondita del gioco, in cui potremo finalmente ammirare ben 15 minuti di gameplay del prossimo soulslike, nato dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki – il creatore della saga di Dark Souls – e George R.R. Martin – i cui romanzi hanno ispirato la serie TV Game of Thrones.

La data da segnare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del 4 novembre: sarà questo il grande giorno di Elden Ring, con la live ad andare in onda a partire dalle ore 15:00 italiane.

Join us for a 15-minute glimpse of #ELDENRING gameplay on November 4th at 3 PM CET/7 AM PDT Youtube: https://t.co/yNnvFmV3ky

Twitch: https://t.co/jFFOwDSEfr — ELDEN RING (@ELDENRING) November 3, 2021

Come indicato nel tweet, la presentazione sarà trasmessa sia tramite Twitch che su YouTube. Come da tradizione, sulla piattaforma di video sharing di casa Google potremo impostare un comodo promemoria dell'evento, così da scongiurare il rischio di arrivare in ritardo.

Insomma, solo un giorno ci separa dal vedere in azione il Senzaluce tra le suggestive e decadenti lande di Elden Ring, dopo che una sua statua ha già emozionato il pubblico del Lucca Comics & Games 2021. Vestendo i suoi panni, dovremo intraprendere un lungo e arduo viaggio per conquistare l'Anello ancestrale e divenire il lord dell'Interregno.

L'uscita del gioco, edito da Bandai Namco, è invece fissata per il 25 febbraio 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Come al solito, potete già preordinarlo su Amazon ad un prezzo invitante.