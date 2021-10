Elden Ring: la sontuosa statua del Senzaluce conquista il Lucca Comics & Games

Pochi mesi ci separano dal lancio di Elden Ring. Il prossimo, promettentissimo soulslike di FromSoftware si farà strada sugli scaffali fisici e digitali il 25 febbraio del prossimo anno, pronto a dimostrare ancora una volta la maestria del team di sviluppo capitanato da Hidetaka Miyazaki.

A questo giro, lo sviluppatore nipponico si è avvalso dell'aiuto di George R.R. Martin – il “papà” dei romanzi che hanno ispirato la serie Game of Thrones – per dare vita ad un actionRPG a mondo aperto che tanto deve alle meccaniche del cugino Dark Souls. Aggiungendone di nuove.

In attesa di poterlo testare con mano in anteprima grazie alla fase di Beta Test prevista per il mese di novembre, il publisher Bandai Namco ha deciso di ingolosire gli appassionati con un piccolo – ma sontuoso! – assaggio direttamente dai padiglioni del Lucca Comics & Games 2021.

La fiera italiana ospita infatti una splendida statua del Senzaluce di Elden Ring, qui in versione femminile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BANDAI NAMCO Entertainment IT (@bandainamcoit)

La divisione italiana dell'azienda ha condiviso la foto della statua su Instagram, invitando i fan ad andare a “conoscere” dal vivo il protagonista del gioco:

Al Lucca Comics and Games 2021 qualcuno è impaziente di conoscervi… Se passi dal nostro stand alla Cavallerizza non dimenticare di taggarci, non vediamo l'ora di vedere le vostre foto!

In Elden Ring, nei panni del Senzaluce dovremointraprendere un lungo e arduo viaggio per conquistare l'Anello ancestrale e divenire il lord dell'Interregno:

Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.

Ricordiamo ancora una volta che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Intanto sapevate che qualcuno sta criticando aspramente il primo gamplay del gioco?