L'irriverente WarioWare: Get It Together! in offerta: un party game fuori dal comune

Il divertentissimo spin-off della celebre saga di Super Mario, pubblicato soltanto lo scorso settembre, torna in offerta su Amazon a disponibilità limitate. WarioWare: Get It Together! è in sconto a 42,30 euro invece di 49,99: un'ottima occasione per aggiungerlo alla nostra libreria di party game per Nintendo Switch.

WarioWare: Get It Together! segna il ritorno della irriverente comicità di Wario, ma questa volta pare averla combinata davvero grossa: mentre era intento a creare un videogioco, pare sia stato assorbito in un folle mondo colmo di minigiochi tutti da completare. Sono più di 200 e tutti estremamente bizzarri: ruba il gelato ad un bambino oppure strappa i peli dalle ascelle di una statua. Sfide intense, dalle difficoltà variabili, che ti faranno morire dalle risate. Per la prima volta in assoluto sarai tu a controllare Wario e potrai perfino scegliere fra tanti altri personaggi dell'universo di Super Mario, ognuno con le sue abilità uniche che ti consentiranno di risolvere i minigiochi in modi sempre diversi e unici.

Affrontali da solo oppure in compagnia grazie alla modalità multiplayer locale e weireless. In più, il titolo include una speciale selezione di minigiochi ispirata alle pietre miliari di Nintendo, da Super Mario Land ad Animal Crossing fino a Luigi's Mansion. WarioWare: Get It Together! è un party game simpatico, irriverente e davvero spassoso, perfetto per i pomeriggi in famiglia oppure con gli amici all'insegna del divertimento. Potrai trovarlo scontato su Amazon a soli 42,30 euro invece di 49,99, con un risparmio del 15%. Inoltre, selezionando la spedizione veloce Amazon Prime, lo riceverai in pochissimi giorni e direttamente a casa tua.