Logitech G305 in offerta su Amazon al MINIMO STORICO (-52%)

Il Logitech G305 si trova in offerta su Amazon a soli 29,99€, con uno sconto del 52% che porta l'ottimo mouse al prezzo più basso di sempre sul noto e-commerce.

Si tratta di uno dei mouse da gaming dal miglior rapporto qualità/prezzo, nonchè uno dei più acquistati dell'intero catalogo Logitech. Il G305 monta un sensore HERO da 12.000 DPI, una soluzione piuttosto efficace per tutti i generi videoludici, inoltre offre ben 2 tasti aggiuntivi lungo il lato sinistro e un pulsante centrale per regolare la sensibilità del sensore.

Questo modello è wireless, si connette al PC tramite l'apposito ricevitore a 2.4GHz e offre prestazioni equivalenti ad un mouse cablato sulla medesima fascia di prezzo. Il mouse G305 si alimenta tramite 2 batteria AA, con una autonomia media di ben 250 ore, una soluzione ben più efficiente rispetto alla classica batteria integrata.

Disponibile in diverse colorazioni, oggi il mouse da gaming Logitech G305 è disponibile in offerta su Amazon a 29,99€, il minimo storico per l'ottima periferica da gioco, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.