Logitech G305: ottimo mouse da gaming al 40% di sconto

Il Logitech G305 si trova in offerta su Amazon a 36,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio effettivo di ben 25 euro rispetto al prezzo solito.

Questo mouse senza fili è tra i migliori per rapporto qualità/prezzo, è caratterizzato da un design simmetrico e monta un ottimo sensore HERO 12K. Offre fino a 4 tasti programmabili via software e supporta fino a 12.000 DPI, permette di regolare la sensibilità del cursore secondo le proprie preferenze e stile di gioco.

Grazie alla memoria integrata, il mouse Logitech ricorda le impostazioni configurate e non necessità di alcun software per il corretto funzionamento, basta connettere l'apposito ricevitone e si è subito pronti a giocare.

Disponibile in diverse varianti di colore, il G305 è un mouse compatto è ben costruito, si alimentra tramite 2 batterie AA e si connette al PC via connettore wireless a 2.4 GHz. L'autonomia complessiva raggiunge ben 250 ore con un solo paio di batterie, una durata eccellente per un mouse con queste caratteristiche tecniche.

Anche il prezzo è molto interessante, oggi il Logitech G305 si trova in offerta su Amazon a 36,99€, con spedizione Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.