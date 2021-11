Logitech G402 Hyperion Fury, il mouse dei pro scende a 24€ (risparmi il 64%)

L'ottimo mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury crolla di prezzo grazie agli sconti dedicati al Black Friday di Amazon: soltanto 24,99 euro invece di 69,99, con un risparmio del 64%. Un ottimo affare per un prodotto dall'eccellente rapporto qualità/prezzo, particolarmente amato dagli utenti che lo hanno votato positivamente assegnandogli una media di 4,5 stelle su 5 a fronte di oltre 2.400 recensioni.

La caratteristica principale dell'Hyperion Fury è il tracciamento ad alta velocità (oltre 500 ips), che combina un sensore ottico dotato di tecnologia Logitech Delta Zero con il sensore ibrido Fusion Engine. A ciò si aggiunge anche la frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo, che assicura una trasmissione perfetta, senza alcun fastidioso ritardo. Grazie ad un comodo tasto, potrai passare a una delle quattro impostazioni dpi in un attimo: da 250 dpi a 4000 dpi in modo fluido ed istantaneo, perfetto per ottenere ancora più riflessi e flessibilità durante una partita. A proposito di tasti, l'Hyperion Fury ne conta otto posizionati sulla scocca, completamente programmabili grazie al Logitech Gaming Software.

Le tue impostazioni di gioco preferite saranno salvate all'interno del processore ARM a 32-bit integrato, lo stesso che consente alla tecnologia Fusion Engine di offrire la sua incredibile velocità di tracciamento. Il design aggiornato promette funzionalità e comfort grazie ad una combinazione di materiali leggeri e impugnature in gomma, perfette per le lunghe sessioni di gioco. Il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury, uno fra i migliori della sua gamma, è in super offerta a soli 24,99 euro invece di 69,99 in occasione delle promozioni Amazon dedicate al Black Friday.