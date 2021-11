Logitech G502 HERO: il mouse gaming in Special Edition

Se sei alla ricerca di un mouse dedicato al gaming ti trovi nel posto giusto al momento giusto dal momento che su Amazon hai l'occasione di fare tuo lo splendido Logitech G502 HERO in special Edition. Con un piccolo ribasso lo ricevi a casa per appena 34,98€, un prezzo veramente conveniente dato la qualità del prodotto.

In più le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia sia se sei membro Prime che cliente standard.

Logitech G502 HERO: un mouse senza precedenti

Ancora più bello in questa versione Special Edition con duplice colorazione bianca e nera, il mouse gaming di Logitech non può deluderti sotto nessun aspetto. Nella sua categoria è uno dei più amati, infatti non per nulla ha migliaia di utenti che lo hanno acquistato e non l'hanno lasciato andare mai più.

I suoi punti di forza sono diversi, ma senza ombra di dubbio il sensore HERO con 25.600 DPI la dice lunga sulle prestazioni. In più gli 11 pulsanti interamente programmabili ti regalano un'esperienza unica che cuci su misura a seconda delle tue esigenze.

Non mancano poi all'appello i pesi regolabili e una memoria integrata avanzata con cui è possibile salvare più profili. Ti faccio sapere che è inoltre compatibile sia con Windows che con MacOS e che al suo interno integra un sistema d'illuminazione RGB altresì personalizzabile.

Quanto costa? Te lo ripeto subito visto che è in offerta e su Amazon ti porti a casa questo Logitech G502 HERO a soli 34,98€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.