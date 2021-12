Giunto su App Store (e Play Store) nel 2020, League of Legends: Wild Rift è la versione per dispositivi mobili del popolare MOBA firmato Riot Games. Nonostante le differenze con il titolo principale, Wild Rift ha riscosso grande successo tra gli utenti ed è stato premiato da Apple come miglior gioco per iPhone del 2021.

Per chi non lo conoscesse, League of Legends: Wild Rift è ambientato nel mondo fantasy di Runeterra e si basa su rapidi scontri 5 vs 5 con Campioni comandati dai giocatori o dall'IA. L'obiettivo di ogni partita è distruggere il Nexus del team nemico.

I Campioni attualmente disponibili sono oltre 40 e mettono a disposizione abilità uniche, utili per stravolgere le sorti di uno scontro anche nel momento più ostico: tanti volti per chi non è nuovo al MOBA che spopola su Twitch, come Ashe, Braum, Ezreal e Yasuo. E non possono ovviamente mancare Jinx e Vi, le due protagoniste di Arcane, le serie animata Netflix che, grazie a Sting, sarà presente anche ai TGA 2021.

Wild Rift ha conquistato anche il Play Store di Google, rientrando tra i migliori giochi competitivi del 2021.

Gli altri vincitori

Apple non si è limitata alla categoria “iPhone”, e ha annunciato anche i migliori titoli per iPad, Mac, Apple TV ed Apple Arcade: