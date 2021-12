TGA 2021, Sting canterà una canzone di Arcane durante la cerimonia

The Game Awards ha annunciato che Sting, il cantautore britannico vincitore 17 volte del Grammy, si esibirà in una performance live tutta dedicata ad Arcane: League of Legends, in occasione della cerimonia di premiazione dei TGA 2021.

Gordon Matthew Thomas Sumner, noto appunto come Sting, canterà infatti “What Could Have Been“, tratta direttamente dalla colonna sonora originale della serie TV Netflix ambientata all'interno dell'universo creato da Riot Games.

Sting è salito agli onori delle celebrità come frontman, scrittore e bassista della band britannica dei The Police dal 1977 al 1986, prima di lanciarsi nella carriera da solista che, ad oggi, gli ha permesso di vendere oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Il cantautore è apparso anche in diversi film: il ruolo più importante è stato quello di Rautha Harkonnen nel Dune di David Lynch, l'adattamento cinematografico uscito nel 1984.

I TGA 2021, acronimo di The Game Awards 2021, sono l'edizione di quest'anno del più importante evento che celebra i migliori videogiochi dell'anno. La cerimonia si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 alle 5 ora italiana a Los Angeles e vedrà il ritorno del pubblico in presenza.

Oltre agli annunci dei migliori titoli del 2021, l'evento è molto atteso dagli appassionati anche per le numerose World Premiere promesse. Ci si aspetta infatti la presenza di giochi da cui si attendono notizie da tempo, come The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 e Hellblade 2, ma anche la presentazione di titoli ancora da svelare.

Ovviamente i nomi citati sono frutto di semplici speculazioni tutte da confermare, ma i Game Awards sono stati in passato teatro di reveal importanti, ragion per cui è lecito avere delle ottime aspettative.