Lost Ark: Amazon non aprirà nuovi server, né amplierà quelli già presenti

Lost Ark, l’MMOARPG pubblicato da Amazon Games, ha fatto il suo debutto in Nord America e in Europa soltanto lo scorso 13 febbraio. Un grandissimo successo, soprattutto per la sua natura free-to-play che ha attratto tantissimi utenti. In dieci giorni di “attività” i giocatori europei hanno però dovuto far fronte a diversi problemi lato server, con lunghe code di accesso e tempi di attesa inaccettabili. Smilegate, lo sviluppatore di Lost Ark, ha spiegato di essere a conoscenza della situazione la quale – però – non avrebbe soluzione. O meglio: non in tempi brevi.

Ma andiamo con ordine. Nel tentativo di porre rimedio al problema, infatti, Amazon e Smilegate hanno deciso di lanciare qualche giorno fa un nuovo server regionale dedicato all’Europa Occidentale, che affiancasse il Central Europe già presente. Tuttavia, il titolo al momento non offre ai giocatori la possibilità di trasferire i propri progressi su un nuovo server: ciò significa che coloro che vogliono unirsi a quello meno popolato, dovranno ricominciare da zero. Un’ipotesi che non è piaciuta ai fan, specialmente dal momento che Lost Ark è un MMORARPG molto esteso e anche solo pochi giorni di gioco sono una perdita non indifferente.

The Europe West servers are now available. You may need to reboot the client to see EU West and the full list of servers available. Thank you for your patience! https://t.co/okXR98EmOH — Lost Ark (@playlostark) February 17, 2022

Lost Ark, nessun nuovo server in arrivo

Purtroppo, pare che sia impossibile agire in altro modo. Sul sito web ufficiale, gli sviluppatori hanno successivamente spiegato che aumentare la capacità dei server al momento non è possibile. E anche l’aggiunta di un altro server extra è piuttosto improbabile, a causa della complessità dell’architettura di gioco. “L’Europa Centrale è una regione al massimo della capacità – fa sapere Amazon – e sfortunatamente non c’è modo di incrementare la capienza di giocatori. Aggiungere altri server non è possibile per via della complessità di tutti quei sistemi che devono funzionare contemporaneamente”.

Lost Ark è stato rilasciato da poco, ma è già “recidivo”: anche il lancio dei server europei non è andato esattamente come sperato. I giocatori hanno infatti riscontrato diversi problemi con la valuta premium, con l’interfaccia utente e con una skin. Fortunatamente Amazon e Smilegate hanno risolto i bug rilasciando un’apposita patch.