Mario Kart 8 Deluxe: come avere il pass percorsi aggiuntivi gratuitamente

Uno dei più grandi successi degli ultimi anni, per Nintendo, è stato Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, che continua a macinare chilometri nonostante sia uscito oramai cinque anni fa. Ebbene, la Grande N non ha intenzione di abbandonare il titolo tanto presto, dato che ha presentato un Pass DLC che promette, periodicamente, nuove piste su cui dilettarsi e gareggiare. Si tratta di un Pass a pagamento, ma pagare non è l’unico modo per poterne usufruire.

Il Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe

Innanzitutto, se non avete già il gioco nella vostra libreria di contenuti Nintendo Switch, è un ottimo momento per acquistarlo, dato che sono attivi degli sconti speciali sul Nintendo eShop e il titolo è in offerta a 39,99 € invece del prezzo di listino standard di 59,99 €.

Dopodiché, potreste acquistare il pacchetto “Pass percorsi aggiuntivi” al prezzo di 24,99 € per avere, in cambio, periodicamente l’accesso a nuovi contenuti aggiuntivi, ovvero 49 tracciati che verranno rilasciati, in sei tranche da otto alla volta, da marzo 2022 a tutto il 2023.

Nel pacchetto 1, disponibile dal 18 marzo 2022, saranno presenti:

Trofeo Scatto dorato

Promenade di Parigi (Mario Kart Tour)

Circuito di Toad (Mario Kart 7)

Cioccocanyon (Mario Kart 64)

Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

Trofeo Gattofortuna

Neon di Tokyo (Mario Kart Tour)

Colli Fungo (Mario Kart DS)

Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit)

Covo ninja (Mario Kart Tour)

Tuttavia, se siete abbonati al servizio Nintendo Switch Online con Pacchetto aggiuntivo, il Pass sarà gratuito e compreso nell’abbonamento!

Se avete un abbonamento al Nintendo Switch Online base, potete fare l’upgrade (e usufruire di contenuti esclusivi – come il DLC Happy Home Paradise per Animal Crossing: New Horizons – e di giochi supplementari per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive), mentre se non l’avete ancora, è vantaggioso stipularlo a 39,99 euro.

I 48 tracciati esclusivi del Pass sono versioni rimasterizzate di altrettante celebri piste viste nei precedenti giochi della serie.