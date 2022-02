Nintendo eShop, tanti sconti fino al 75%: ci sono anche Mario, Monster Hunter e Zelda

Se stavate mettendo da parte un gruzzoletto per acquistare nuovi videogiochi, oppure se il Nintendo Direct di ieri sera (qui tutti gli annunci) vi ha dato la carica, questo è il momento giusto per fare compere. A partire da oggi 10 febbraio su Nintendo eShop sono disponibili i saldi del Festival di febbraio: una selezione di oltre 1.000 giochi scontati fino al 75%, per soddisfare la sete di gaming di ogni giocatore. Dando uno sguardo alla pagina delle offerte, disponibile a questo link, qualche chicca irrinunciabile fa capolino, ad esempio titoli della serie di Mario, Monster Hunter e The Legend of Zelda.

Risparmia su più di 1000 coloratissimi giochi, inclusi grandi titoli multiplayer, con il Festival di febbraio dell'#eShop, ora in corso! Scopri tutte le offerte: https://t.co/iPUBJBGeBs pic.twitter.com/mGoa75eBx2 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 10, 2022

Nintendo eShop: una selezione dei giochi in sconto

Nell’ampia selezione messa a disposizione da Nintendo, abbiamo selezionato alcuni fra gli sconti più interessanti con relativo prezzo.

Gli sconti del Festival dureranno ancora dieci giorni, fino al 20 febbraio. Ovviamente i saldi fanno riferimento solamente alla versione digitale dei giochi venduta sul Nintendo eShop. Inoltre, per ogni acquisto fatto, gli utenti guadagneranno una percentuale in Punti Oro, che possono essere convertiti in ulteriori sconti per altri titoli disponibili nel catalogo digitale Nintendo.