Mario Party Superstars, il gioco delle feste ad un prezzo mai visto

Mario Party Superstars, il famoso party game a tema Mario & Co. si trova in offertissima su eBay ad uno dei prezzi più bassi di sempre: soltanto 42,49 euro, inserendo il codice sconto DIC21EDAYS. Perfetto per serate in compagnia con amici o parenti durante le festività natalizie, Mario Party Superstars è un vero concentrato di energia ricco di minigiochi all'interno di un coloratissimo mondo 3D.

Mario Party Superstars: non è Natale senza

Il titolo, pubblicato lo scorso 29 ottobre su Nintendo Switch, è l'ultimo nato di una lunga serie di party game che continua fin dai tempi del Nintendo 64. In Mario Party Superstars è difficile non lasciarsi trascinare nel vortice del divertimento, grazie al gameplay vario e ricco di modalità. La principale è la modalità “Mario Party”, un esilarante gioco da tavolo che si svolge su cinque tabelloni tratti dai classici della serie. Ci sono poi ben 100 mini-giochi diversi: innaffia piante, pilota macchinine, cimentati in gare o improbabili lifting facciali.

La festa è aperta a tutti. Il titolo supporta infatti la modalità multiplayer sia locale che online: potrai giocare dove vuoi e soprattutto con chi vuoi, basta soltanto una connessione ad internet e un abbonamento a Nintendo Switch Online. E quando sei stanco puoi mettere tranquillamente in pausa il gioco, perché tutti i tuoi progressi verranno salvati alla fine di ogni turno per essere poi ripresi più tardi.

In vista delle festività natalizie, Mario Party Superstars non può mancare nella tua libreria di Nintendo Switch, per passare così qualche giornata in completa spensieratezza con amici e parenti (anche se lontani). Inserendo il codice promozionale DIC21EDAYS su eBay potrai acquistare il titolo con uno sconto niente male e pagarlo soltanto 42,49 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti.