Mario Strikers Battle League Football, la demo gratis è disponibile su Nintendo Switch

Atteso per il prossimo 10 giugno in esclusiva sugli schermi di Nintendo Switch, Mario Strikers Battle League Football è vicinissimo al lancio, che decreterà il calcio di inizio per la nuova incarnazione della serie sportiva arcade della “grande N”.

In vista della versione completa sugli scaffali fisici e digitali, il colosso di Kyoto ha voluto omaggiare tutti i fan della saga con una demo gratuita, da scaricare sulla piattaforma ibrida made in Japan. Già disponibile per il download su Nintendo eShop, la demo una modalità allenamento con la quale prendere familiarità con il sistema di controllo e i personaggi giocabili del titolo. I più competitivi potranno inoltre già sfidarsi online, grazie ad una modalità match a squadre che risulterà attiva solamente per un periodo di tempo molto limitato.

La demo di Mario Strikers Battle League Football sarà infatti giocabile tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. L’evento, ribattezzato da Nintendo Mario Strikers Battle League Football – First Kick, consentirà dunque agli amanti del Regno dei Funghi di cimentarsi con il calcistico giapponese con qualche giorno di anticipo rispetto al lancio ufficiale del titolo, previsto come già detto per venerdì 10 giugno 2022.

Nel frattempo, potete sempre godervi il nuovo video gameplay pubblicato dalla casa di Super Mario, visibile poco più in alto in questo stesso articolo. Cosa ne pensate, credete che questo nuovo capitolo per Nintendo Switch riuscirà a non sfigurare rapportato a quelli classici?