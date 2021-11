Marvel: annunciato lo sviluppo di un MMORPG tripla A

I prossimi due anni sembrano già essere consistenti per quanto riguarda le uscite videoludiche di un certo livello. Non mancheranno, infatti, lanci di giochi tripla A già a partire dal 2022. Tra questi, si annoverano parecchi titoli targati Marvel.

Ad esempio, Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023 ed è stato annunciato qualche mese fa, mentre Wolverine farà capolino in seguito all'uscita del sequel dell'Uomo Ragno. Inoltre, una nuova espansione per gli Avengers sta per divenire disponibile.

Coloro che, invece, sono alla ricerca di un gioco multiplayer basato sui supereroi più famosi del mondo, verranno accontentati senza dubbio.

In un recente rapporto trimestrale agli investitori EnaD Global 7 ha descritto in dettaglio una lista di giochi che la società intende produrre. Questa ha intenzione di far sviluppare a Dimensional Ink Studios un nuovissimo MMORPG tripla A basata su un'IP della Marvel.

Dimensional Ink Studios, situato ad Austin (Texas), è il team di sviluppo che si è occupato dello sviluppo di DC Universe Online. Il progetto sulla Marvel verrà seguito principalmente da Jack Emmet, che è stato il designer e il direttore creativo di City of Heroes, nonché membro nel team per lo sviluppo di DC Universe Online.

Sul progetto, purtroppo, non sono ancora disponibili ulteriori dettagli. L'unica informazione di cui disponiamo riguarda il fatto che questo MMORPG è catalogato, all'interno del rapporto, sotto la voce “Progetti a lungo termine“. Questo potrebbe significare che il titolo si trovi attualmente alle primissime fasi di produzione.