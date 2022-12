Marvel's Spider-Man 2: uscita su PS5 nell'autunno 2023, la conferma da una sceneggiatrice

C’è anche Marvel’s Spider-Man 2 tra i tanti videogame in lavorazione su PlayStation 5. Si tratta, come molti di voi già sapranno, del sequel diretto del titolo del 2018 tanto apprezzato da critica e pubblico, e sviluppato dai talentuosi ragazzi di Insomniac Games.

Lo stesso sequel che ora torna alla ribalta grazie ad un interessante avvistamento, che potrebbe aver svelato il periodo d’uscita della produzione supereroistica. In particolare, sul sito ufficiale di Jamie Mayer, una delle sceneggiatrici impegnate nella realizzazione dell’avventura di Peter Parker e Miles Morales, viene riportato che il lancio di Marvel’s Spider-Man 2 è fissato nel corso dell’autunno 2023.

BREAKING NEWS FOR MARVEL’S SPIDER-MAN 2!!! One of the Insomniac writers working on the game, @heavymeta3000, has seemingly confirmed on her personal website that Marvel’s Spider-Man 2 will be RELEASING IN FALL 2023!!! Makes sense, since that’s when the past games launched! 🤞🕷 pic.twitter.com/wAyEjfypy6

— Evan Filarca (@EvanFilarca) December 13, 2022