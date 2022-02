Esclusive PS5 2022: elenco dei giochi migliori e più attesi

PlayStation 5 è la console più desiderata del momento. Commercializzata a partire novembre 2020, la sua avventura sul mercato è stata abbastanza travagliata. La pandemia infatti, unitamente alla carenza di semiconduttori, ha determinato un importante rallentamento produttivo a fronte di una domanda enorme a livello globale. Ancora oggi non è semplicissimo riuscire ad acquistare la nuova creatura di Sony.

L’azienda giapponese ha però continuato a lavorare sui videogiochi in esclusiva. In tal senso, la console del gigante di Tokyo gode di un catalogo invidiabile. Un’offerta che, peraltro, nel corso del 2022 continuerà ad espandersi. Per tale ragione, abbiamo pensato di dedicare questo articolo alle esclusive PlayStation 5 più importanti che verranno pubblicate durante l’anno in corso.

Esclusive PS5: lista dei giochi 2022

Passiamo alla nostra selezione di giochi che verranno resi disponibili nel corso del 2022. La lista naturalmente verrà aggiornata a seconda delle uscite.

Marvel’s Spider-Man 2 Marvel’s Spider-Man 2 è il sequel dell’omonimo videogioco Insomniac uscito nel 2018 e accolto positivamente da pubblico e critica. Il lancio è previsto a fine 2022 in esclusiva su PlayStation 5 e il titolo vedrà protagonisti Peter Parker e Miles Morales all’interno di un’avventura singleplayer, descritta da Insomniac come “la più epica di sempre". Grande attesa dunque per un capitolo che dovrebbe sfruttare appieno l’hardware della console Sony. Nel frattempo, recuperate il primo episodio, così da riallacciare tutti i fili della trama. Disponibile su Amazon a 69,76 euro Marvel’s Spider-Man 2 "> Marvel’s Spider-Man 2">

Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre serie RPG prodotta da Square Enix. Sarà ovviamente un’esclusiva di PlayStation 5 ed è tra i titoli più attesi del 2022. Da qualche settimana si vocifera in merito a ritardi nello sviluppo, che potrebbero far slittare l’arrivo sul mercato ai primi mesi del 2023. La sensazione comunque è che il team di sviluppo sia alacremente a lavoro per poterlo pubblicare quest’anno. Oggi però potete giocare a Final Fantasy XV, uscito su PS4 ma compatibile anche con la console PS5. Su Amazon è possibile acquistarlo a 23,4 euro Final Fantasy XVI"> Final Fantasy XVI">

Horizon Forbidden West Capitolo successivo di Horizon: Zero Dawn, videogioco che è stato in grado di vendere 20 milioni di copie in tutto il globo. Forbidden West è arrivato sul mercato da pochissimo ed è già tra le esclusive più apprezzate di PlayStation 5. Merito di un approccio grafico da primo della classe, grazie al lavoro del team di Guerrilla Games, software house che non ha bisogno di presentazioni. Non fatevelo scappare, perché vi regalerà ore e ore di intrattenimento. Presente su Amazon al prezzo di: 80,99 euro Horizon Forbidden West"> Horizon Forbidden West">

Star Wars: Knights of the Old Republic Star Wars: Knights of the Old Republic è indubbiamente uno dei prodotti più amati che BioWare abbia mai realizzato, un gioco che ha conquistato milioni di utenti. Recentemente è stato confermato lo sviluppo di un vero e proprio remake, un progetto che non sembrerebbe essere seguito né da Bioware, né tantomeno da Electronic Arts. Una situazione che ha fatto scatenare la curiosità degli appassionati. In attesa di notizie in merito, recuperate gli altri capitoli. Non ve ne pentirete. Disponibile sul sito di Amazon a 23,99 euro Star Wars: Knights of the Old Republic"> Star Wars: Knights of the Old Republic">

Gran Turismo 7 4 marzo 2022: sarà questo il grande giorno di Gran Turismo 7, nuovo capitolo di una saga che non ha davvero bisogno di presentazioni nella galassia PlayStation. Il simulatore di guida si prepara a sfruttare appieno le potenzialità tecniche di PlayStation 5, per un episodio pensate per scontrarsi direttamente con Forza Motorsport 8 di Microsoft, in arrivo sempre nel 2022 su Xbox Series X. Un vero e proprio scontro a quattro ruote, per dei titoli che meriterebbero di essere giocati cross-platform. Puoi trovarlo su Amazon a 80,99 euro Gran Turismo 7 "> Gran Turismo 7">

Marvel’s Wolverine Durante il PlayStation Showcase dello scorso settembre 2021, Insomniac Games ha alzato il sipario su Marvel’s Wolverine, Action/Adventure con protagonista l’iconico supereroe degli X-Men e previsto in esclusiva PlayStation 5. Non c’è ancora una data di lancio, per quanto l’autunno del 2022 sembra essere il periodo dell’anno più papabile. Assieme a Spider-Man 2, gli appassionati di supereroi avranno pane per i loro denti, almeno all’interno della piattaforma di Sony. In attesa di maggiori notizie in merito, recuperate Marvel Avengers su PS5. Puoi trovarlo su Amazon a 28,99 euro Marvel’s Wolverine"> Marvel’s Wolverine">

God of War: Ragnarok Tra le produzioni più attese del 2022 c’è certamente God of War: Ragnarok, sequel del capitolo lanciato nel 2018 da Sony Santa Monica che ha dato via a un nuovo corso per la saga introducendo nuovi personaggi e un’ambientazione inedita. Il secondo capitolo, atteso originariamente per il 2021, dovrebbe essere pubblicato il 30 settembre 2022. Un altro pezzo da novanta per le esclusive PlayStation 5, che si prepara a vivere da assoluta protagonista l’autunno dell’anno in corso. Recuperate nel frattempo il primo capitolo, uscito su PS4 ma giocabile anche su PS5. Su Amazon è possibile acquistarlo a 16,99 euro God of War: Ragnarok"> God of War: Ragnarok">

Considerazioni conclusive

Un catalogo di esclusive davvero molto ricco. Sony ha lavorato in maniera importante assieme agli sviluppatori per poter consentire a PlayStation 5 di godere di titoli in grado di far pendere l’ago della bilancia a suo favore in fase di scelta della console. Del resto, Xbox Series X si riesce a recuperare più facilmente sul mercato e l’azienda giapponese doveva inevitabilmente giocarsi l’arma delle esclusive.

Microsoft, dal canto suo, è operato alcune acquisizioni strategiche. Tra tutte spicca Activision Blizzard, un’operazione da quasi 70 miliardi di dollari che potrebbe, potenzialmente, riscrivere gli equilibri del mercato. Ci attendono dei mesi particolarmente scoppiettanti nel mercato console e la sensazione è che i due giganti abbiano ancora tanti assi nella manica.

Non ci sono dubbi comunque su un aspetto. Al netto delle caratteristiche tecniche, la partita per la supremazia nel mondo dei videogiochi si gioca sul terreno delle esclusive. Con buona pace dei computer, nettamente più potenti di PlayStation 5 e Xbox Series X ma penalizzati da un catalogo titoli decisamente più scarni. Chissà che il 2022 possa portare novità anche da questo punto di vista, per quanto il gaming su PC sembra destinato a rappresentare sempre più una nicchia.

