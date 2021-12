La terrificante Sentinella (come deltaplano) è tra le ricompense dell'evento Mezz'inverno 2021 di Fortnite, ma le novità a tema Matrix nel battle royale di Epic Games non sono finite. Resurrections sarà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 22 dicembre (per il mercato italiano è necessario invece attendere il 1° gennaio 2022), e per l'occasione nel negozio digitale di Fortnite sono arrivati nuovi contenuti.

La trilogia originale delle sorelle Wachoswki ha lasciato il segno, con Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss) protagonisti di sequenze memorabili, due delle quali ora disponibili anche in Fortnite Capitolo 3. Si chiamano “Calcio di Trinity” e “Bullet time di Neo”. E non c'è bisogno di aggiungere altro.

Le due emote costano singolarmente 300 V-Buck (la valuta di Fortnite), ma è possibile risparmiare un po' acquistando il bundle “Segui il Coniglio Bianco”. Con 800 V-Buck si aggiungono al proprio armadietto le due emote sopracitate e la copertura “Uno e Zero”.

Al momento mancano all'appello gli oggetti forse più attesi dai fan di Matrix, ovvero le skin dei protagonisti della pellicola. Sul web circolano rumor a riguardo, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Prossimamente anche Neo e Trinity atterreranno sull'isola di Fortnite? Staremo a vedere.

E per Keanu Reeves non si tratterebbe nemmeno di un debutto. Il costume di John Wick – con il volto dell'attore canadese che lo interpreta sul grande schermo – è apparso nello store di Fortnite più di una volta, per la gioia di tanti.