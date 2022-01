Microsoft compra Activision: Sony perde 20 miliardi in un giorno

“Microsoft compara Activision ad una cifra folle”. Questa la notizia, ufficializzata nelle ultime ore dai due colossi del gaming, che ha sconvolto il mercato, e che sta rimbalzando sui principali di informazione.

Per altro con tutte le conseguenze del caso, per una mossa epocale da quasi 69 miliardi di dollari, tra le più massicce nell'intera storia dell'entertainment – non solo strettamente videoludico. Conseguenze che fanno rima non solo con un potenziale parco titoli in esclusiva per l'ecosistema Xbox e un possibile aumento di prezzo – e lustro! – per il Game Pass, ma anche con le inevitabili reazioni della Borsa, soprattutto per quanto riguarda la concorrenza.

Sì perché, se Microsoft compra Activision come è effettivamente accaduto, è per prima Sony a risentirne, trattandosi del concorrente più diretto nel settore.

Non dovrebbe allora stupire che Sony Corporation abbia perso, alla fine della giornata di contrattazioni, il 13% di valore di mercato, pari a circa 20 miliardi di dollari. Come segnalato dal report di Bloomberg, si tratta del maggior calo mai registrato dalla compagnia dal 2008 ad oggi, a dimostrazione di come gli analisti abbiano interpretato l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Il titolo Activision a Wall Street è invece cresciuto del 25,88% sempre al termine della stessa giornata, in crescita rispetto al giorno precedente, mentre Microsoft stessa ha potuto beneficiare di un rialzo di oltre il 28%.

Vedremo come Sony cercherà di rispondere alla mossa “di prepotenza” della casa di Redmond, e come effettivamente cambierà il volto del mondo videoludico dal 2023 in poi.