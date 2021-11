Mirror's Edge potrebbe tornare ai The Game Awards 2021

Manca ormai pochissimo alla lunga notte dei The Game Awards 2021, fissata infatti tra il 9 e il 10 dicembre di quest'anno. Notte che, come da tradizione, sarà particolarmente importante per la community di videogiocatori, considerando che andrà sia a premiare le migliori produzioni dell'anno, sia a fare da palcoscenico per molti progetti mai visti prima, che saranno quindi annunciati dal palco della kermesse.

Se è vero che l'attesa è ormai quasi giunta al termine, allo stesso modo in rete si affollano leak e indiscrezioni sui possibili annunci che vedremo nel corso della prossima edizione dei The Game Awards. Tra questi, anche il ritorno di Mirror's Edge, che potrebbe tornare a colpire l'universo videoludico con una remaster.

Il rumor arriva dalle pagine di Reddit, ed è stato inizialmente diffuso su quelle di 4chan da una fonte anonima, che vorrebbe il gioco in uscita a febbraio 2022:

Per il momento non sono arrivate conferme o smentite da parte del publisher Electronic Arts e dagli sviluppatori di DICE, e sono in molti ad essere pronti a scommettere che si tratti di un fake costruito a regola d'arte.

EA in passato ha provato più volte a rilanciare il franchise con protagonista la bella e letale Faith, ma con scarso successo. Nonostante i pareri più che positivi della critica, il primo Mirror's Edge non ha mai raggiunto i numeri di vendita sperati, e lo stesso è accaduto per il reboot del 2016, Mirror's Edge Catalyst. DICE ha anche sviluppato e poi cancellato Mirror's Edge 2 nel 2011, prima di interrompere i lavori sul sequel e iniziare a occuparsi del reboot Catalyst.

Pare quindi difficile che EA e DICE vogliano insistere su una IP tanto sfortunata. Di contro, è pur vero che una remaster rappresenta un investimento economico tutto sommato contenuto e potrebbe aiutare il publisher a coprire alcuni buchi della lineup per l'inizio del 2022.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe riabbracciare Faith in un potenziale Mirror's Edge Remaster?