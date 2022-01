Mouse da gaming economico ma di qualità: il Trust GTX 161 Disan è in offerta

Sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming di qualità ma non troppo costoso? Amazon sconta il Trust GTX 161 Disan, un ottimo prodotto per il gaming a soli 33,31 euro. Stando alla descrizione ufficiale, il mouse gaming wireless GXT 161 Disan, dotato di batteria ricaricabile integrata e illuminazione RGB, “rende liberi di spaziare senza limiti nei campi di battaglia dei giochi preferiti. È possibile personalizzare a piacere questo mouse, per giocare per ore senza l’intralcio dei cavi”.

Fra le caratteristiche principali troviamo:

Sensore ottico 3.000 dpi ad alta precisione

Batteria ricaricabile integrata per assicurarsi fino a 30 ore di gioco

Illuminazione RGB personalizzabile

Memoria integrata

Software avanzato per programmare pulsanti e luci

Per continuare a giocare durante la ricarica

Portata wireless 8 metri

Sempre stando alla descrizione, “È possibile adattare il Disan secondo il proprio stile gaming. Grazie al software avanzato, si configura il mouse gaming perfetto dall’interno, tramite la programmazione delle combinazioni di clic preferite, da adattare ai giochi preferiti. Inoltre, il mouse può divenire come lo stile gaming, personalizzando l’illuminazione RGB. Per essere riconosciuti ovunque”. Insomma, si tratta di un ottimo mouse su cui puntare se cerchiamo un prodotto di buona qualità senza però spenderci troppo. Ricordiamo che il mouse da gaming Trust GTX 161 Disan è in offerta a soli 33,31 euro.