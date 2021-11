Mouse da gaming Predator Cestus 330 in offerta early Black Friday a meno di 50€

Continuano le offerte dell'early Black Friday su Amazon. Il mouse da gaming Predator Cestus 330 è in sconto ad un prezzo piccolissimo: soltanto 44,90 euro invece di 79,90, un risparmio del 44% rispetto al prezzo di listino. Grazie al design ergonomico, questo compatto ma eccezionalmente versatile mouse è l'alleato perfetto sia per lunghe sessioni di gaming, che per i giocatori più casual alla ricerca di uno strumento professionale e di qualità.

Fiore all'occhiello di questo mouse da gaming Predator Cestus 330 sono sicuramente le sue prestazioni. Grazie alle cinque impostazioni DPI del sensore Pixart 3335, intercambiabili in un click, potrai cambiare stile di gioco in ogni momento senza dover re-impostare tutto da capo. Ottimo per i gamer che hanno a che fare con più titoli e non vogliono perdere tempo settando il mouse di volta in volta. I DPI – che, con questo prodotto, raggiungono un massimo di 16.000 – possono essere tenuti sotto controllo dall'interruttore DPI on-the-fly e dall'indicatore DPI, che funge anche da sezione LED decorativa che riporta il logo dell'azienda. Per dare un tocco ancora più professionale, infatti, è possibile scegliere fra 16,8 milioni di combinazioni di colori e quattro modelli di illuminazione con cui giocare. Infine, i sette pulsanti che accerchiano la scocca sono completamente programmabili a piacimento. Per un'esperienza di gioco estremamente personalizzata.

Comodo, pratico e di ottima qualità. Il mouse da gaming Predator Cestus 330 è in offerta in occasione dell'early Black Friday al prezzo scontatissimo di 44,90 euro invece di 79,90. Approfitta subito della promozione: gli sconti dedicati al Black Friday termineranno presto.