Mouse da gaming Trust a soli 9 euro: offerta da NON PERDERE

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming ed hai un budget ristretto ti informo ch capiti al momento giusto al posto giusto. Con questo magnifico modello Trust ti porti a casa un vero e proprio gioiellino senza dover spendere una cifra assurda. La promozione su Amazon, infatti, te lo fa avere a soli 9,99 euro ossia un prezzo veramente eccezionale. Che fai, non ne approfitti?

Le spedizioni avvengono in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime ma se non sei abbonato nessun timore: ti svelo un trucchetto con cui non pagherai neanche un euro in più.

Trust praticamente ti regala il suo mouse da gaming

Il mouse da gaming firmato Trust è semplicissimo ma è ottimo sia se vuoi un dispositivo per iniziare a giocare al computer che per attendere un'offerta degna di nota al Black Friday 2021. Disponibile in colorazione nera può tornarti sempre utile in casa anche da abbinare a un secondo computer dove non giochi dal momento che non ti fa mancare proprio niente.

Appartiene alla tipologia cablata, a disposizione ti mette ben 6 pulsanti e vanta un'illuminazione RGB. Ti devo precisare solo un dettaglio: è perfetto per te se utilizzi la mano destra visto che due tasti sono da attivare con il pollice.

Il sensore ottico è capace di leggere i movimenti su ogni superficie per non farti perdere mai la giusta occasione. In più i DPI arrivano a un totali di 4800, il che non è male. Come lo connetti? Tramite la porta USB ed il gioco è fatto.

Quindi cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo mouse gaming Trust su Amazon a soli 9,99€ e non ti pentirai dell'acquisto. Le spedizioni sono veloci e gratuite per i membri Prime. Se non possiedi un abbonamento scegli le spedizioni presso i punti di ritiro e non spenderai alcun soldo extra.