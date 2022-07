Multiversus, inizia l'Open Beta: data, personaggi e modalità per il picchiaduro del momento

Realizzato da Warner Bros. Entertainment, Multiversus è un picchiaduro gratuito che tanto deve alla serie di Super Smash Bros., e che va a schierare sul campo di battaglia diversi personaggi della scuderia Warner.

Lo stesso videogame che si appresta ad accogliere una fase di Open Beta dopo quelle di test chiuso, sia su PC che su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. La beta, come annunciato dallo stesso publisher americano, partirà nella giornata di domani, 25 luglio 2022, dalle ore 18:00 del fuso orario italiano.

Per il momento, non è prevista una data conclusiva della fase di Open Beta di Multiversus, che continuerà ad essere aggiornata con nuovi lottatori, mappe e contenuti nel corso delle prossime settimane, con tanto di supporto a cross-play e cross-progression.

In questa prima fase di disponibilità del picchiaduro free-to-play, potremo allora vestire i panni di un roster piuttosto nutrito, che include:

Batman

Superman

Wonder Woman

Harley Quinn

Shaggy

Velma

Bugs Bunny

Tasmanian Devil a.k.a. Taz

Arya Stark

Jake the Dog

Finn the Human

Steven Universe

Garnet

Tom & Jerry

Iron Gian

Reindog

LeBron James

Per quanto riguarda le ambientazioni, l’Open Beta di Multiversus proporrà le seguenti sette mappe: The Batcave (DC), Tree Fort (Adventure Time), Scooby’s Haunted Mansion (Scooby-Doo), Sky Arena (Steven Universe), Trophy’s E.D.G.E., Trophy’s E.D.G.E. 2 e Training Room.

Infine, sul fronte delle modalità di gioco, ricordiamo la presenza di una opzione cooperativa con match 2v2, i classici match 1v1, il supporto al multiplayer in locale fino a 4 giocatori, la modalità 4-player free-for-all, match cooperativi contro l’IA e lobby online personalizzate. Spazio infine a The Lab, modalità pensata per l’allenamento e ai tutorial.