Naughty Dog: dopo The Last of Us 2 potrebbe essere al lavoro su 3 giochi

Naughty Dog è senza ombra di dubbio una delle software house più talentuose tra quelle presenti nella scuderia di PlayStation Studios. Non a caso si tratta degli autori di saghe del calibro di Uncharted e The Last of Us, tra le più amate dai fan di casa Sony, senza dimenticare gli esordi con l'ormai leggendario Crash Bandicoot.

Ecco allora che i recenti annunci di lavoro diffusi dalla compagnia tramite un tweet di Neil Druckmann hanno già fatto il giro del web, per via delle possibili informazioni che vanno a rivelare.

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

Come potete verificare dal messaggio presente poco più in alto, Naughty Dog potrebbe infatti essere al lavoro su ben tre giochi inediti, dopo aver dato in pasto a stampa e pubblico l'incredibile The Last of Us Part 2.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma ad insospettire è l'utilizzo di tre diverse emoticon da parte di Druckmann che indicano di fare silenzio in vari modi, disposte come a censurare per l'appunto tre titoli di giochi attualmente in lavorazione.

Non è comunque la prima volta che si parla di diversi progetti paralleli in sviluppo nelle laboriose fucine di Naughty Dog, ma ora potremmo avere indicazioni sulla quantità precisa.

Detto questo, tra la community di appassionati l'hype è già alle stelle, e sono in tanti ad avanzare ipotesi sui 3 videogame in sviluppo. Uno potrebbe essere il mutiplayer di The Last of Us 2, che potrebbe chiamarsi Fazioni ed essere distribuito come titolo standalone; il secondo invece punta al remake del primo capitolo di The Last of Us – complice anche la serie TV di HBO in uscita -, mentre il terzo sarebbe del tutto misterioso, probabilmente una nuova proprietà intellettuale della compagnia o addirittura Uncharted 5.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni in merito per saperne di più. Voi cosa ne dite, su cosa potrebbeero essere al lavoro Druckmann e i suoi?