Neon Abyss è il secondo gioco gratis di Epic Games Store

Proseguono i regali di natale 2021 su Epic Games Store: dopo Shenmue 3, è la volta di Neon Abyss, che sarà disponibile gratuitamente per il download fino alle ore 17 di domani.

Per riscattare il gioco e aggiungerlo alla tua libreria non devi far altro che collegarti al link seguente, effettuare l'accesso con le tue credenziali Epic Games Store e infine cliccare il pulsante “Ottieni“.

Neon Abyss: che tipo di gioco è?

Il gioco sviluppato da Veewo Games è un platform d'azione roguelike in cui ci troveremo a correre e sparare nel mondo di Abyss come membro della “Grim Squad” di Hades. Sfruttando un arsenale di oggetti e un sistema unico di evoluzione dei dungeon, ogni partita rappresenta una nuova sfida: esperienza tipica di questo genere di giochi.

“Unendo un'azione frenetica in cui dovrai correre e sparare a una profonda meccanica roguelike, con Neon Abyss diventerai un membro della “Grim Squad”: una squadra speciale istituita dallo stesso Hades per infiltrarsi nel mondo di Abyss e sconfiggere i Nuovi Dei. La morte non è la fine, poiché ogni volta che morirai, ti scoprirai più potente di prima. In ogni partita, sarai in grado di sbloccare nuove stanze, oggetti, boss, regole speciali e persino nuovi finali! Ciò significa che ogni dungeon è unico ed espandibile, poiché si adatta al tuo stile di gioco.”

Neon Abyss è stato particolarmente apprezzato dalla critica e dagli appassionati con un punteggio medio di 81 su Metacritic. Il gioco, dallo stile grafico certamente unico, è disponibile anche per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.