Nintendo Switch Online in crescita: ben 32 milioni di abbonati

In un recente report sui risultati finanziari degli ultimi mesi, Nintendo ha rivelato che il servizio Nintendo Switch Online ha raggiunto e superato quota 32 milioni di utenti abbonati. La piattaforma cresce lentamente ma con costanza, l'ultimo trimestre ha registrato un buon incremento di sottoscrizioni.

Gli entusiasmanti risultati relativi al nuovo servizio online si affiancano alle vendite di Nintendo Switch, ad oggi la console ha venduto oltre 92 milioni di unità in tutto il mondo.

Tramite alcuni post su Twitter, l'analista David Gibson ha pubblicato alcuni dati sull'andamento del servizio nell'ultimo periodo. Fino al 30 settembre 2021, NSO ha registrato oltre 32 milioni di abbonati in tutto il mondo, dimostrando il crescente interesse dei videogiocatori nei confronti del valido servizio online.

Over 250m Nintendo accounts, plus 32m Nintendo Switch Online paying members. I was think it would have hit 37m by now so seems low versus the 26m as of Sept 2020. pic.twitter.com/SOCb2ZFmXS

— David Gibson (@gibbogame) November 5, 2021