Nintendo Switch Sports accoglie il golf: tutti i dettagli dell'aggiornamento gratuito

Finalmente ci siamo! Dopo essere scomparso dai radar, l’aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports che introduce il golf nel titolo della grande N è disponibile per il download, naturalmente solo per i possessori della console ibrida giapponese.

Nella giornata di oggi, 29 novembre 2022, Nintendo ha infatti pubblicato l’update 1.3.0 del videogame sportivo, con la nuova disciplina che può essere subito praticata in tutte le modalità, con sfide online e in locale. Per avvicinare allo sport i nuovi giocatori, gli sviluppatori hanno inoltre provveduto a rendere disponibile il Tiro Assistito. Questa opzione può essere attivata in qualunque momento dai menu Opzioni di Nintendo Switch Sports, ad eccezione della modalità Play Globally.

Attraversate il percorso attraverso le 21 buche dalla serie Wii Sports e unitevi agli amici con il multiplayer in locale e online, oppure gareggiate insieme per un massimo di 8 giocatori nella nuovissima modalità Survival Golf. Il giocatore che impiega più colpi a completare un percorso viene di volta in volta eliminato.

Questa è la descrizione ufficiale della nuova modalità aggiunta a Nintendo Switch Sports, che richiama il grande classico del golf su Wii Sports ma ovviamente con una rielaborazione generale alla grafica, ai controlli attraverso Joy-Con e anche alle modalità e opzioni di gioco.

Il nuovo aggiornamento dell’esclusiva Nintendo Switch ha inoltre provveduto ad abilitare la possibilità di utilizzare la connessione LAN per la modalità di gioco Play with Friends e l’organizzazione di match in compagnia. Infine, Nintendo ha provveduto ad abilitare diversi fix, così da rendere più fluida l’esperienza di gioco proposta da Nintendo Switch Sports.