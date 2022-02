Nintendo Switch Sports: come iscriversi alla Beta e giocare prima dell'uscita

Presentato nel corso di un Nintendo Direct ricco di sorprese, Nintendo Switch Sports si propone di riportare in auge il franchise nato su Wii, riproponendo sport e sensori di movimento anche sulla console ibrida della “grande N”.

Il titolo è atteso sugli scaffali nella primavera di quest’anno, ma la casa di Super Mario ha già fatto sapere nel corso della diretta che sarà possibile giocarci in anteprima rispetto all’uscita.

Come per altre produzioni, anche Nintendo Switch Sports potrà infatti contare su un Online Play Test, vale a dire una Beta che permetterà a tutti i curiosi di testare il gioco e al team di sviluppo di valutare la stabilità dei server e dell’infrastruttura online. Test, questo, che si terrà nei giorni di sabato 19 e domenica 20 febbraio secondo questi orari:

Sabato 19 febbraio

04:00 – 04:45

12:00 – 12:45

20:00 – 20:45

Domenica 20 febbraio

04:00 – 04:45

12:00 – 12:45

Coloro che vi prenderanno parte potranno cimentarsi con alcuni dei minigiochi presenti, ovvero bowling, tennis e chanbara, contro avversari casuali, mentre non sarà possibile creare partite con gli amici. L’abbonamento Nintendo Switch Online è obbligatorio per poter partecipare alla fase di test, con la Beta a non essere compatibile con la versione Lite di Nintendo Switch.

Per quanto riguarda l’iscrizione alla Beta di Nintendo Switch Sports, basta fiondarsi a questo indirizzo sul sito ufficiale del videogame, ed effettuare il login con il nostro account Nintendo. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 16 febbraio.

Nintendo Switch Sports esce il 29 aprile in formato fisico e digitale al prezzo di 39,99 euro, tra i giochi inclusi troviamo tennis, chanbara, pallavolo, calcio e bowling, mentre il golf arriverà il prossimo autunno tramite aggiornamento gratuito.