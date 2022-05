Nuove scorte PS5 il 18 maggio da GameStop: ecco come farla tua!

PS5 non rappresenta solo la nuova generazione del gaming da salotto secondo Sony, ma anche una delle console più introvabili nell’intera storia videoludica.

Il motivo è da ricercarsi nella carenza di scorte della piattaforma giapponese, dovute alla crisi dei semiconduttori legata alla pandemia da Coronavirus. Una situazione che potrebbe continuar fino al prossimo anno, e solo in parte resa più sopportabile da nuovi drop della macchina a cadenza regolare.

Il prossimo è previsto nella giornata di domani, mercoledì 18 maggio 2022, ancora una volta grazie a GameStop Italia. Il celebre rivenditore ha infatti annunciato via Instagram che nuove scorte di PlayStation 5 saranno in vendita solo online nel pomeriggio, con i dettagli che saranno diramati come di consueto nel corso della puntata settimanale di GameStop TV:

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (versione bundle). Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione bundle.

Vi basterà quindi sintonizzarvi sul canale Twitch di GameStop a questo indirizzo, a partire dalle 16:00 di mercoledì 18 maggio. I conduttori riveleranno tutti i dettagli sul nuovo bundle PlayStation 5 Standard Edition disponibile per l’acquisto presumibilmente durante la trasmissione o immediatamente al termine della stessa.

Vi ricordiamo che l’acquisto online del nuovo bundle PS5 da GameStop è riservato ai soli possessori di tessera GSZ+ Level 3 o superiore. Cosa ne dite, proverete a faro vostro?