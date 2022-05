PS5 in vendita oggi da GameStop: nuovo stock del 4 maggio da non perdere

PS5 è una delle console più desiderate dal pubblico di appassionati. Non solo per le sue qualità intrinseche e per una ludoteca che inizia a mostrare cose davvero interessanti, ma anche per la sua rarità.

Fin dal lancio, infatti, la console next-gen di casa Sony è praticamente introvabile, per via della crisi dei semiconduttori che ha colpito il mercato a seguito della pandemia da Covid-19. Accade quindi che drop di nuove PlayStation 5 – sia in edizione standard che solo digitale – siano casualmente rilasciati da diversi rivenditori

Come successo lo scorso mese di aprile, anche oggi, 4 maggio 2022, è GameStop Italia a dare la possibilità ai gamer tricolore di portarsi a casa una PS5 fiammante. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, durante la puntata settimanale di GameStop TV, i conduttori riveleranno tutti i dettagli e le informazioni utili per acquistare PlayStation 5. La catena metterà in vendita la Digital Edition – quindi la versione senza lettore di dischi – in versione bundle con giochi e accessori ancora non svelati.

Il consiglio è quindi quello di sintonizzarvi anche voi sulla pagina Twitch ufficiale di GameStop Italia alle ore 16:00, e di seguire lo show settimanale dedicato al mondo dei videogame. Nel corso della diretta, scopriremo nel dettaglio l’offerta di GameStop su PS5 Digital Edition in bundle, e l’orario in cui il pacchetto sarà messo in vendita, ovviamente in quantità limitate e fino a esaurimento scorte.