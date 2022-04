PS5 di nuovo in vendita da GameStop Italia il 13 aprile: come non fartela scappare

Quello della carenza di scorte di PS5 è un problema con cui i videogiocatori ormai convivono fin dal lancio della console di ultima generazione a marchio Sony.

Problema che è andato avanti anche per questi primi mesi del 2022, lasciando a bocca asciutta tantissimi appassionati che avrebbero voluto compiere il salto nella next-gen del colosso giapponese.

Fortunatamente, però, GameStop Italia ha annunciato che sarà possibile portarsi a casa una fiammante PlayStation 5 già da domani, 13 aprile. Tramite il suo account Instagram, il rivenditore invita quindi a seguire la nuova puntata settimanale di GameStop TV in onda dalle 16:00, durante la quale i creator conduttori dello show sveleranno le modalità per acquistare PS5 Standard Edition in bundle.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (Versione Bundle). La Photomode dei videogiochi, con i consigli da fotografo! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle. Console disponibile solamente in versione Bundle e durante la diretta GS TV. Pochi pezzi disponibili.

Si tratta insomma del primo drop di PS5 di aprile 2022, atteso da tantissimi gamer italiani. Per riuscire ad ottenere una console Sony, il consiglio è quello di sintonizzarvi sui canali indicati all’orario segnalato, così da scoprire come acquistare la vostra PlayStation 5 Standard Edition – quella con lettore di dischi, per intenderci.

Per il momento, GameStop non ha però confermato il prezzo e i contenuti del bundle in vendita.